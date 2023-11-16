الخميس 16 نوفمبر 2023
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منوعات

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

صور الزفاف، فيتو
صور الزفاف، فيتو

في فرصة لا تعوض، قدمت شركة صينية للعملاء عرضا لتمزيق صور الزواج الفاشل.. وبالتحديد في مقاطعة شاندونج الصينية استحوذت شركة على الاهتمام بعدما أتاحت للأزواج المطلقين فرصة تدمير صور زفافهم بطريقة منخفضة التكاليف وفعّالة.

والتخلص من صور الزفاف بعد زواج فاشل ليس أمرًا سهلًا في الصين، وهي دولة تحرص في المعتاد على تخليد لقطات الزفاف على لوحات "أكريليك" صلبة شديدة المقاومة للهب.

الأزواج المطلقين

هذه الخطوة تترك الأزواج المطلقين أمام خيارات قليلة، مثل رمي صور زفافهم في سلة المهملات، وهو الأمر الذي يتردد الكثيرون في القيام به، خوفًا من أن يتعرف إليهم شخص ما.

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وفي هذا التوقيت جاء دور مشروع تجاري جديد من مقاطعة شاندونج؛ شركة أسسها شاب يُدعى ليو، متخصصة في تمزيق صور الزفاف، ومساعدة العملاء على ترك ماضيهم خلفهم مع حماية خصوصيتهم أيضًا.

خيارات التسعير

وتتيح شركة ليو العديد من خيارات التسعير، والتي تراوح بين 10 و100 يوان "14 دولارًا" اعتمادًا على حجم صور الزفاف التي يجب تحطيمها، وبمجرد التوصل إلى اتفاق، يشحن العميل الصور إلى مكان التحطيم في لانجفانج بمقاطعة شاندونج.

ويتولى الموظفون تغطية الصور باستخدام رذاذ الطلاء؛ لضمان عدم رؤية الشخصيات الرئيسية، ثم يضعونها في آلة تمزيق قوية، يتم تصوير العملية بأكملها وإرسال اللقطات إلى العميل كدليل.

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