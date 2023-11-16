شوبير يدافع عن وائل رياض: يسير بشكل مميز (فيديو)

منتخب الشباب، دافع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب.

وقال شوبير وائل رياض يعمل بشكل جيد في بطولة شمال إفريقيا الذي يعد الهدف الأكبر منها هو إفراز أكبر عدد من اللاعبين المميزين للمنتخب وليس الفوز بالبطولة وهذا ما يقوم به وائل رياض.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "البعض للأسف أتهم وائل رياض بأنه يجامل بعض أبناء اللاعبين السابقين في اختياراته لقائمة المنتخب وهذا أمر غير صحيح".

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وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة مديره الفنى وائل رياض، في فخ التعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر

وسيلتقي منتخب مصر للشباب نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا، في اللقاء المحدد له يوم الثالثة عصر الجمعة المقبل على نفس الملعب.

أحداث مباراة شباب مصر أمام ليبيا

وسيطر المنتخب الليبي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الفراعنة الصغار، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

وأجرى وائل رياض بعد التغييرات على تشكيلة منتخب مصر في منحته الأفضلية في الشوط الثاني، وحاصر منتخب ليبيا في نصف ملعبه خاصة في النصف الثاني من هذا الشوط، ونجح بالفعل في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أول تجربة دولية لمنتخب مصر

مباراة اليوم هي أول احتكاك حقيقي لـمنتخب الشباب المصري تحت قيادة مديره الفنى وائل رياض، خاصة أن الفريق بدأ أول معسكراته التدريبية في العاشر من من أكتوبر الماضي بالإسماعيلية، ولم يخض خلالها أى مباريات ودية، ثم خاض الفريق معسكرا مفتوحا بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي.

تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

منتخب مصر للشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر، معتز محمد، احمد عابدين، حسن أبو المعاطي، كباكا، محمد سمير، عبد الرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبد الله، مروان محمود،كريم سعيد.

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

اختتم منتخب مصر للشباب استعداداته لبطولة شمال إفريقيا بالدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، بدأ يوم 6 نوفمبر الماضي بمشاركة 26 لاعبا، اختتمه الفريق بمواجهة ودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وهي التجربة الودية الوحيدة للفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

لذلك تعد مواجهة منتخب الشباب اليوم أمام نظيره الليبي هي الأولى للفريق على المستوى الدولي.

ويدخل لقاء اليوم أمام ليبيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، تمنح لاعبيه دفعة معنوية وترفع جرعة الثقة لدى اللاعبين، من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.