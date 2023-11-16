شوبير يشيد بتصريحات فيتوريا حول ضم فتوح وصبحي (فيديو)

أحمد شوبير، أشاد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت بتصريحات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حول أسباب ضمه لثنائي نادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب رغم إيقافهم من قبل ناد الزمالك.

وقال شوبير: تصريحات فيتوريا كانت مميزة إلى حد كبير وأنه كمدرب لا ينظر إلى أمور أخرى سوى الجانب الفني لأي لاعب يضمه لقائمة منتخب مصر.

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وعلق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على أزمة إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي نادي الزمالك.

وقال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "لم أقل إني أتابع أزمة أحمد فتوح وصبحي ولم أطلب الاطلاع على التحقيقات مثلما تردد، كل اهتمامي في المعسكر والتدريبات والاستعدادات لمباراة جيبوتي اليوم الخميس.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام منتخب جيبوتي، في اللقاء المحدد له اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، أن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة جيبوتي، سعيا منه لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للفريق في تصفيات المونديال، إلى جانب تحقيق فوز عريض يبعث من خلاله برسالة تحذير لباقي منتخبات المجموعة الأولى.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جيبوتي

وبات من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.