استقرار الأحوال الجوية في الأقصر، ودرجة الحرارة 29 نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 29 درجة مئوية نهارا، و18 درجة مئوية ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه هناك فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لتصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية ٤٠٠٠ متر.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.