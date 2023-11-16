الخميس 16 نوفمبر 2023
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منوعات

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

الأب والأم في ذهول،
الأب والأم في ذهول، فيتو

صارت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية وُلدت برحمين، حاملًا بتوأم ينمو كل منهما في رحم، وذلك في أغرب طفرة طبية.

رحم مزدوج وكل توأم في مكان

أعلنت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عامًا، بعد أن قررت سرد تفاصيل قصتها عبر حسابها في إنستجرام الذي يحمل اسم "دابليو هاتشلينج" ("doubleuhatchlings")، أنها تعرف منذ أن كانت في السابعة عشرة أنّ لها رحمًا "مزدوجًا".

وأضافت أن ذلك يعتبر "تشوّهًا خلقيا" يطال هذا العضو، تشير التقديرات إلى أن نحو 0,3% من النساء يعانين من هذه الحالة.

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حامل في توأم

وفي فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية في مايو الماضي، علمت هاتشر، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها حامل بتوأم، وأن كل جنين منهما ينمو في أحد رحميها.

ونشرت عبر إنستجرام: "لقد أصبنا بالذهول! وخلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية، ضحكنا كثيرًا".

البويضات في قناة فالوب

من جانبها، قالت شويتا باتيل، وهي طبيبة أمراض نسائية وتوليد تتولى معالجة هاتشر في مركز الأم والطفل التابع لجامعة ألاباما في برمنجهام: إن "الأمر الأكثر ترجيحًا هو أن إباضتها كانت منفصلة ونزلت بويضة في كل قناة فالوب".

وأضافت: "من المحتمل أن الحيوانات المنوية صعدت إلى كل رحم، وأن عملية الإخصاب حدثت بشكل منفصل".

واحدة كل 5 ملايين

المعروف أن المرأة ذات الرحم المزدوج تواجه عادة خطرًا مرتفعًا بحدوث مضاعفات خلال الحمل، لكنّ أبناء هاتشر الثلاثة وُلدوا بصحة جيدة.

ويعتبر الحمل في كل من الرحمين نادر الحدوث.

وذكرت هاتشر أن الأطباء أخبروها أنّ احتمال حصول حمل مماثل هو واحد على خمسة ملايين.

الحالة الأكثر شهرة

وترجع الحالة الأكثر شهرة إلى امرأة بنجلاديشية تُدعى عريفة سلطانة وعمرها 20 سنة، أنجبت عام 2019 طفلين بفارق 26 يومًا بينهما. وكان الرضيعان بصحة جيدة.

وتمنت هاتشر أن تتمكن من ولادة الطفلين بشكل طبيعي في الموعد المحدد لها، وهو يوم عيد الميلاد، فيما تبدو صحة الجنينين جيدة حتى اليوم.

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ولاية ألاباما الأمريكية رحم مزدوج طفرة طبية حامل في توأم

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