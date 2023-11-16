الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي ينهي ترتيبات الجمعية العمومية للنادي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، أنهى مسئولو النادي الأهلي ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر لها غدا الجمعة وبعد غد السبت بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة. 

وتم الانتهاء من إجراءات الجمعية وتعليق كشوف الأعضاء وتجهيز جميع الترتيبات الخاصة لاستقبال الجمعية العمومية غير العادية التى تقام تحت إشراف الجهة الإدارية.

مجلس إدارة النادي الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وجه الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 «اجتماع أول»، ويوم السبت الموافق 18/11/2022 «اجتماع ثانِ» وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل 2023/2024.
4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.
6- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.
7- مقترح مبدئي لإنشاء فرع للنادي الأهلي بمدينة العلمين الجديدة.
8- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل زيادة مقابل الالتحاق للعضوية فرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 31/8/2023.
9- المقترح المقدم لتحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة للمقر الرئيسى والأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة بالمقر الرئيسى وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
10- اعتماد اللائحة المالية للاشتراكات السنوية لفرع النادى بالقاهرة الجديدة بعد تلافي الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية.
11- المقترح المقدم بشان استحداث رسوم خاصة باستخدام خدمات ومرافق النادي للعضوية الرئيسية وفرع النادى بالشيخ زايد.

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12- منح شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بإستاد الأهلي المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة للنادي بفرع النادى بالشيخ زايد على مساحة لا تقل عن 55 فدانا (مع احتفاظ النادي بملكية الأرض والمشروع ) وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق، والترخيص للشركة بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق، والتي ستشمل ستاد رياضي، جامعة، مدرسة، فندق، متحف، مستشفى، صالة ألعاب رياضية، وحدات أخرى (مدينة الرياضية المتكاملة)، أو تفويض مجلس إدارة النادي في كل ما سبق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.        

الاجتماع الأول:
• يبدأ الاجتماع الأول يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة وفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر.
الاجتماع الآخر:
• يبدأ الاجتماع الآخر يوم السبت الموافق 18/11/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادى.

• يطبق فى شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة (44) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
• يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي لعام  2022/2023 على الأقل للتوقيع بالكشوف.
• آخر موعد للسادة الأعضاء المسددين للاشتراك السنوى والإدارج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا.
• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
• لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية.
• يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% 
من بند الاشتراك السنوي للعضو المخالف طبقًا للمادة (32) من اللائحة.
• كافة الإجراءات والتفاصيل معلنة بالنادي.

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