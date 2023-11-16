كواليس تأمين كرسى خالد بيبو فى الأهلى.. الخطيب يرفض ضغوط لجنة الحكماء لإعادة عبد الحفيظ.. وتفاصيل مثيرة فى تجاهل تهنئة مدير الكرة السابق عبر منصات النادى

أحداث بالجملة سيطرت على مجريات الأمور داخل النادى الأهلى فى أعقاب الخروج من الدورى الأفريقى أمام صن داونز مؤخرًا، حيث جاءت اتهامات بالجملة فى وجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الأهلى بسبب شعور الجميع داخل الأهلى بغياب الضبط والربط داخل أروقة فريق الكرة كما كان الحال فى ولاية سيد عبد الحفيظ.

خالد بيبو تسربت إليه أنباء حول تفكير لجنة التخطيط وشركة الكرة فى التضحية به فى أقرب فرصة وهو ما دفعه للجوء إلى محمود الخطيب رئيس النادى للوقوف على هذا الأمر، إلا أن بيبو نفى تماما هذا الأمر وأكد له حصوله على الدعم الكامل ليس منه شخصيا ولكن من الجميع داخل منظومة كرة القدم بالنادى الأهلي، وبرهن على ذلك بزيارة تدريبات الفريق قبل مواجهة صن داونز الأخيرة لتأكيد دعمه للفريق ولخالد بيبو الذى عقد معه جلسة داخل التتش بعد استدعاء الخطيب له للتواجد برفقته أثناء المران.

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تحركات خالد بيبو لتأمين مقعده كمدير للكرة تأتى بالتزامن مع الحملات التى انطلقت بقوة عبر المنصات المختلفة لصفحات التواصل الاجتماعى للمطالبة بعودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة من جديد وفى ظل ضغوط بعض أعضاء لجنة الحكماء بالنادى لإقناع الخطيب بإعادة عبد الحفيظ من جديد إلى منصبه وهو ما رفضه الخطيب وأكد تحمله قرار توجيه الشكر له وإسناد المهمة إلى خالد بيبو.

وبذكر الحديث عن سيد عبد الحفيظ قالت مصادر مطلعة إن هناك حالة من الغضب بسبب تجاهل تهنئة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعيد ميلاده عبر منصات النادى الرسمية كما يحدث مع جميع نجوم الكرة وهو ما دفع “فيتو” للتواصل مع أحد مسئولى النادى الأهلى للوقوف على الأمر، وتم التأكيد على أن حالة الحداد التى أعلنها النادى بالتزامن مع أزمة القضية الفلسطينية دفع النادى لاتخاذ قرار عدم نشر أى تهنئة بأعياد الميلاد كما هو معتاد لحين تخطى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة.

أضاف المصدر: محمود الخطيب رئيس النادى لم تنشر له أى “بوستات” تهنئة بعيد ميلاده كما كان معتادا كل عام ولم ينشر له فيديو مجمع لأبرز أهدافه كما كان فى وقت سابق أيضا بسبب حالة الحداد مؤكدا أنه ليس من الطبيعى أن نحتفل على صفحات النادى الرسمية بأعياد الميلاد فى الوقت الذى تعانى فيه المنطقة بشكل عام وفلسطين على وجه التحديد من إعصار الكيان الصهيوني.

وفى سياق مختلف وجه كولر المدير الفنى للأهلى رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبى الفريق بشأن اعتراض البعض على استبداله او اتجاه البعض لاتباع سياسة “قلب الوش” اعتراضا على عدم المشاركة بالتجميد لحين إحضار عرض للرحيل عن النادي.

وقال كولر فى أعقاب اعتراض افشة لاعب الفريق على استبداله فى مباراة المقاولون الأخيرة “اللى هيقلب وشه يجيب عرض ويمشي” وهو ما أكد عليه أيضا خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

كما حسم كولر موقفه تماما بشأن استعادة هداف الفريق محمد شريف من جديد بعد تناثر أنباء حول تفكيره فى قطع رحلته مع الخليج السعودى والعودة إلى الأهلى حيث أبلغ كولر مسئولى الأهلى بعدم حاجته إلى اللاعب تماما ورفض عودته من جديد سواء فى انتقالات الشتاء القادم او حتى فى الصيف.