الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

2 مليون جنيه قرض الأطباء من بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعملائه ومنها قرض الأطباء وفق عدد من الشروط والمستندات اللازمه لإتمام عملية التمويل.

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: 
(بشري - أسنان  - علاج طبيعي).

ويأتي علي قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الاطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية 
مدة النشاط 
حد أدنى 3 سنوات
عمر المقترض
من  25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض
مدة القرض 
من 6 أشهر حتى 84 شهرًا
الحد الأدنى لقيمة القرض
20 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة القرض 
2 مليون جم
نسبة التمويل 
90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم
الدفعة المقدمة 
10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم
نسبه عبء الدين 
50 % (من الدخل المحتسب)
معدل العائد المطبق 
5% متناقصة سنويًّا (بشرط التزام العميل بشروط المبادرة)

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المستندات المطلوبة
 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية
 صورة من كارنيه النقابة
 صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء
 عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها
 السجل التجاري الخاص بالمورد
 صورة من البطاقة الضريبية 
 ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

 

شهادة الأيزو في بنك القاهرة 

ومن جانب آخر حصل بنك القاهرة على شهادة الأيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال تتويجًا لجهود البنك المبذولة في هذا المجال والتي تضمن توافق البنك مع كافة متطلبات المعيار والذي يهدف إلى توفير منهج وقائي لتحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف من حدتها والاستعداد للأحداث غير المتوقعة لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى وضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات والكوارث المحتملة وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

وأشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بتلك الخطوة باعتبارها إنجازًا مهمًا يدل على اهتمام البنك بتأمين عملائه وموظفيه تحت أي ظروف من خلال اعداد خطة تشمل إجراءات حقيقية للتعامل مع الكوارث والأحداث غير المتوقعة، وتخضع تلك الخطة للتحديث بشكل مستمر بما يضمن تطويرها دائمًا وتحقيق الاستجابة المثلى في حالات الطوارئ". 

 

فيما أوضحت هالة القصار رئيس مجموعة المخاطر أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس جهود البنك لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء في حالة وقوع أي حوادث طارئة بالإضافة الى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها فضلًا عن تحسين خدمات البنك وممارساته التشغيلية. 

 

كما أكد مصطفى خضر رئيس قطاع مخاطر التشغيل أن شهادة الـ ISO 22301 تعد دليلًا على احترام البنك لمعايير الجودة الدولية واهتمامه بتنفيذ الممارسات المتوافقة مع المعيار لضمان الاستقرار والاستمرارية في جميع جوانب عمله لتمكين بنك القاهرة من تنفيذ إستراتيجيته الطموحة وضمان استمرارية الاعمال، كما تسهم تلك الخطوة في تعزيز مكانة بنك القاهرة كواحد من أكبر البنوك في مصر والشرق الأوسط وتؤكد الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.

 

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