رده فعل ترافيس كيلسي على تغيير تايلور سويفت لكلمات أغنية Karma

11/16/2023 9:34:33 AM

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 09:34 ص 11/16/2023 9:34:33 AM

تايلور سويفت ، كشف لاعب كرة القدم الأمريكي، ترافيس كيلسي في حلقة بودكاست، عن صدمته من قيام حبيبته، المغنية تايلور سويفت، بتغيير كلمات أغنية "Karma"، وإهداءًها له خلال حفلتها الأخيرة في الأرجنتين.

وقال ترافيس كيلسي:"ربما كان لدي القليل من الأدلة، ولكن بالتأكيد عندما سمعت ذلك يخرج من فمها علي المسرح، صدمني الأمر، فقلت لنفسي: “أوه، لقد قالت ذلك للتو”.

تايلور سويفت وقعت في حب ترافيس كيلسي

وكشف تقرير لموقع pagesix، أن نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، وقعت بالفعل في حب صديقها الجديد، لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

Advertisements

وذكر تقرير pagesix، أن بدا واضحا على تايلور سويفت، أنها وقعت في حب ترافيس كيلس، وذلك خلال أحياءها أولى حفلاتها الموسيقية من أصل ثلاث حفلات، ضمن جولة Eras Tour في بوينس آيرس، حيث أدت أغنيتين مفاجئتين، يتحدثان عن الحب، وهما، "The Very First Night"، و"Labyrinth"، والتي أثارت الأخيرة حالة من التعجب والتساؤل، حيث أخدت تايلور سويفت، تكرر، مقطع:" أوه لا، أنا أقع في الحب مرة أخرى"، عدة مرات، بينما بدت على ملامحها السعادة والحب.

كما قالت أحد المصادر لـ ET، إن تايلور سويفت، معجبه جدا بترافيس كيلسي، لأنها تريد رجلًا ناجحا في مسيرته المهنية، ويفعل ما يريده، ويدعمها ويفهمها، وترافيس كيلسي يمتلك جميع هذه الصفات.

رسميًا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

وذكرت تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة علي الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

ترافيس كيلسي يخطط للسفر مع تايلور سويفت في جولتها الدولية

وأكدت عدد من التقارير الفنية، أن لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، يخطط للسفر مع حبيبته الجديدة تايلور سويفت، عندما تبدأ المواعيد الدولية لجولتها الغنائية Eras Tour.

وقال مصدر لـ ET: "ترافيس وتايلور معا دائما... إنهم جادين جدًا بشأن حياتهم المهنية، والعاطفية، ويريدان إظهار الدعم لبعضهما البعض كلما أمكن ذلك".

اتحاد كرة القدم يغازل تايلور سويفت

وذكرت مصادر موثوقة من داخل اتحاد كرة القدم الأمريكي، أن الاتحاد يغازل النجمة تايلور سويفت، لقبول طلبهم، لتقديم عرض Super Bowl Halftime في المستقبل، وذلك بعد رفضها تقديم العرض هذا العام، ليتم اختيار المغني آشر بدلا منها.

وكشف عدد من المسئولين التنفيذيين في الشبكات التليفزيونية، أن اتحاد كرة القدم الأمريكي، دفع مبالغ مالية، للشبكات، كمقابل لبث عرض ترويجي لفيلم تايلور سويفت الجديد، "Taylor Swift: The Eras Tour"، خلال إذاعة مباريات كرة القدم يومي الأحد والإثنين.

أسباب رفض تايلور سويفت الغناء في السوبر بول

في سياق متصل، كشفت تقارير جديدة، سبب رفض المغنية الشابة، الغناء في مباراة السوبر بول الأمريكي، التي تعد الاحتفالية الرياضية الأشهر في العالم بعد كأس العالم لكرة القدم.

وقالت أحد المصادر المقربة لـ تايلور سويفت على لسانها: “ليست في عجلة من أمرها للغناء، في عرض نهاية الشوط الأول في مباراة السوبر بول - Super Bowl.. ستكون مباراة السوبر بول أمرًا جميلًا للقيام به يومًا ما، لكنها ليست لحظة حاسمة بالنسبة لها الآن.. فهي تعلم أنها في ذروة مسيرتها المهنية، وكل خطوة من هذه النقطة فصاعدًا، لا تقل أهمية عن الخطوة التالية”.

تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl

ورفضت المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، الغناء في مباراة Super Bowl، لعام 2024.

ووفقًا لتقرير HITS Daily Double، أن تايلور سويفت، رفضت طلب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، للغناء خلال عرض نهاية الشوط الأول، لمباراة الـ Super Bowl، لعام 2024.

فيما لم يذكر التقرير سبب هذا الرفض، خاصة أن الغناء في عرض الـ Super Bowl، هو حلم لكل مغني، وأشار التقرير، أن جدول تايلور سويفت المزدحم، ربما يكون السبب في رفضها للعرض، خاصة أنها تعمل علي إطلاق ألبومها الجديد في أكتوبر القادم “نسخة تيلور 1989”، كما أن لديها عدة حفلات موسيقية لتؤديها في جولة إيراس الغنائية.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأميركية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

فيما نشرت عدد من المواقع الأمريكية، تفاصيل جديدة حول العلاقة العاطفية الجديدة، للمغنية تايلور سويفت، مع لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وكشف موقع ET الشهير، أن لاعب الكرة ترافيس كيلسي، استأجر مطعمًا بأكلمه، لتايلور سويفت وفريقه حيث احتفلا معا بفوزهم بالمباراة الأخيرة التي لعبها الفريق.

فيما شهدت مبيعات، قمصان ترافيس كيلسي، ارتفاعًا بنسبة 400٪ تقريبًا في المبيعات بعد أن حضور تايلور سويفت مباراته، وفقًا لتقارير TMZ.

وكانت تايلور سويفت، حرصت مؤخرا على حضور مباراة ترافيس كيلسي، وظهر الثنائي، وهما يغادران معا بعد انتهاء المباريات.