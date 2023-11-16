الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، رقم سلبي لفيرونا وإمبولي بعد الجولة الـ12

الدوري الإيطالي،
الدوري الإيطالي، فيتو

 الدوري الإيطالي، سجل فيرونا وإمبولي رقما سلبيا في الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 متمثلا في الأكثر خسارة بالمسابقة.

وتلقي فيرونا وإمبولي الخسارة خلال 8 مباريات كأكثر الأندية خسارة بالدوري الإيطالي، ويليهم كالياري وسالبرنيتانا بعدد 7 مباريات بعد مرور 12 جولة من الكالتشيو.

ويتواجد الأربعة أندية وهم فيرونا وإمبولي وكالياري وساليرنيتانا في ذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ترتيب الدوري الإيطالي 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو وقبل فترة التوقف الدولي.

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ويحتل انتر ميلان قمة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة ويليه يوفنتوس ثانيا برصيد 29 نقطة ثم ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة ثم نابولي حامل لقب النسخة الماضي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.  

ترتيب الدوري الإيطالي

1- انتر ميلان 31 نقطة
2- يوفنتوس 29 نقطة
3- ميلان 23 نقطة
4- نابولي 21 نقطة
5- أتلانتا 20 نقطة
6- فيورنتينا 20 نقطة
7- روما 18 نقطة
8- بولونيا 18 نقطة
9- مونزا 17 نقطة
10- لاتسيو 17 نقطة
11- تورينو 16 نقطة
12- فروسينوني 15 نقطة
13- جنوى 14 نقطة
14- ليتشي 14 نقطة
15- ساسولو 12 نقطة
16- أودينيزي 11 نقطة
17- إمبولي 10 نقاط
18- كالياري 9 نقاط
19- هيلاس فيرونا 8 نقاط
20- ساليرنيتانا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

وعلى صعيد متصل يتصدر لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو الإيطالي بفارق 5 أهداف عن أقرب المنافسين.

ترتيب هدافي الدوري الايطالي

1- لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان: 12 هدفا
2- اوليفيه جيرو لاعب ميلان: 7 أهداف
3- أندريه كولباني لاعب مونزا: 6 أهداف
3- فيكتور أوسيمين لاعب نابولي: 6 أهداف
3- روميلو لوكاكو لاعب روما: 6 أهداف
3- نيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا: 6 أهداف
4- ماتياس سوليه لاعب فروسينوني: 5 أهداف
4- جيانلوكا سكاماكا لاعب أتلانتا: 5 أهداف
4- ألبرت غودموندسون لاعب جنوى: 5 أهداف
4- جياكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا: 5 أهداف
4- دومينيكو بيراردي لاعب  ساسولو: 5 أهداف
4- ماتيو بوليتانو لاعب نابولي: 5 أهداف
4- هاكن كالهانجولو لاعب انتر ميلان: 5 أهداف

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