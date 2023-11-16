أودينيزي ملك التعادلات في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024

الدوري الايطالي، حقق أودينيزي رقما خاصا في الدوري الايطالي موسم 2023 -2024 بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي.

وتعادل أودينيزي في 8 مباريات كأكثر الفرق تعادلا في الدوري الايطالي، ويليه بولونيا بتحقيق 6 تعادلات فيما يعد إنتر ميلان وإمبولي الأقل تعادلا بمباراة واحدة لكل منهما.

وأودينيزي جمع 11 نقطة خلال مشواره الحالي في الدوري الإيطالي، بواقع 8 نقاط من التعادل في 8 مباريات وثلاث نقاط من تحقيق فوز واحد فيما تلقى الفريق 3 خسائر.



Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو وقبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل انتر ميلان قمة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة ويليه يوفنتوس ثانيا برصيد 29 نقطة ثم ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة ثم نابولي حامل لقب النسخة الماضي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الايطالي

1- انتر ميلان 31 نقطة

2- يوفنتوس 29 نقطة

3- ميلان 23 نقطة

4- نابولي 21 نقطة

5- أتلانتا 20 نقطة

6- فيورنتينا 20 نقطة

7- روما 18 نقطة

8- بولونيا 18 نقطة

9- مونزا 17 نقطة

10- لاتسيو 17 نقطة

11- تورينو 16 نقطة

12- فروسينوني 15 نقطة

13- جنوى 14 نقطة

14- ليتشي 14 نقطة

15- ساسولو 12 نقطة

16- أودينيزي 11 نقطة

17- إمبولي 10 نقاط

18- كالياري 9 نقاط

19- هيلاس فيرونا 8 نقاط

20- ساليرنيتانا 5 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإيطالي



وعلي صعيد متصل يتصدر لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو الايطالي بفارق 5 أهداف عن أقرب المنافسين.

ترتيب هدافي الدوري الايطالي

1- لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان: 12 هدفا

2- اوليفيه جيرو لاعب ميلان: 7 أهداف

3- أندريه كولباني لاعب مونزا: 6 أهداف

3- فيكتور أوسيمين لاعب نابولي: 6 أهداف

3- روميلو لوكاكو لاعب روما: 6 أهداف

3- نيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا: 6 أهداف

4- ماتياس سوليه لاعب فروسينوني: 5 أهداف

4- جيانلوكا سكاماكا لاعب أتلانتا : 5 أهداف

4- ألبرت غودموندسون لاعب جنوى: 5 أهداف

4- جياكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا: 5 أهداف

4- دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو: 5 أهداف

4- ماتيو بوليتانو لاعب نابولي: 5 أهداف

4- هاكن كالهانجولو لاعب انتر ميلان: 5 أهداف