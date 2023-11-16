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ثقافة وفنون

إصدار أفيش جديد لفيلم Wonka خاص بسينمات IMAX

WONKA،فيتو
WONKA،فيتو

Warner Bros، طرحت شركة الإنتاج الشهيرة في هوليوود، وارنر برذرز، أفيش جديد لفيلمها المنتظر Wonka، خاص بسينمات IMAX، والمقرر طرحه في السينمات بتاريخ ١٥ ديسمبر المقبل.

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تريلر فيلم WONKA

 فيما طرح تريلر دعائي جديد، للفيلم المنتظر WONKA، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة التريلر الدعائي الجديد لـ دقيقتين و٤١ ثانية، تضمن مشاهد مشوقة من فيلم WONKA.

حيلة تسويقية ذكية لفيلم WONKA

لجأت شركة الإنتاج الشهيرة في هوليوود Warner Bros، لحيلة تسويقية ذكية، للترويج لأحدث أفلامها السينمائية WONKA، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

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 واتفقا شركة الإنتاج Warner Bros، مع إحدى شركات الحلويات، على إصدار أكياس حلوى باسم Wonka في المحال، والهايبر ماركت بالولايات المتحدة الأمريكية، للترويج لفيلمها الجديد WONKA،  فيما تحمل أحد أكياس الحلوى بداخلها، التذكرة الذهبية، والتي تتيح لمن يجدها، حضور العرض الأول للفيلم مع الممثلين وطاقم العمل.

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تفاصيل فيلم Wonka

وتدور أحداث فيلم Wonka حول، القصة العجيبة لكيفية تحول ويلي ونكا أعظم مخترع وساحر وصانع شوكولاتة في العالم إلى شخصيته المتعارف عليها. 

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال “تشارلي ومصنع الشوكولاتة”، وتتبع القصة صبيًا فقيرًا يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

أبطال فيلم Wonka

ويلعب بطولة فيلم Wonka، كلا من الممثل البريطاني الشهير تيموثي شالامي، في دور تشارلي،  بجانب كلا من مات لوكان، وأوليفيا كولمان، وروان أتكينسون، وجيم كارتر، وسالي هوكينز، وماثيو باينتون، وجافين وستيسي، وباترسون جوزيف.

أصل شخصية Wonka

يذكر أن  الممثل جين وايلدر، لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم “ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة” الذي عرض عام 1971، ولاحقًا قام الممثل الشهير، جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد إنتاجه، وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون، تحت اسم children's novel، Charlie and the Chocolate Factory، والذي حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو النقاد.

انتعاش السينما الأمريكية

وتشهد السينما الأمريكية، انتعاشة كبيرة، بسبب الإيرادات الضخمة التي حققها فيلمي Barbie، وOPPENHEIMER، وذلك بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا.

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

وأصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

فيلم BARBIE الأعلى ربحا في التاريخ لمخرجة أنثى

وأصبح فيلم BARBIE، هو الأعلى ربحًا في التاريخ لمخرجة أنثى، وذلك بعد تخطي إيراداته لحاجز المليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

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