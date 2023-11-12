تيموثي شالاميت يقلد المخرج مارتن سكورسيزي في حلقة SNL

تيموثي شالاميت، فاجئ الممثل الشاب، تيموثي شالاميت، متابعي SNL، بتقليده المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي في حلقة أمس، حيث جسد دوره خلال اسكتش تمثيلي ساخر.

وحل الممثل تيموثي شالاميت، ضيفا على البرنامج الأمريكي الساخر الشهير،SNL خلال حلقة أمس، حيث قدم عدد من الاسكتشات الساخرة.

بالأبيض والأسود، جلسة تصوير جديدة لـ تيموثي شالاميت

وخضع الممثل الشاب الشهير تيموثي شالاميت، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، في مدينة نيويورك وتحديدا في حديقة السنترال بارك، والتي تعد أحد معالم المدينة.

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وظهر تيموثي شالاميت، بمظهر كلاسيكي، عبر ارتدائه قميص حريري، وبنطال أبيض اللون، واتسمت جلسة التصوير، بطابع الأبيض والأسود.

تريلر دعائي جديد لفيلم WONKA

فيما طرحت شركة Warner Bros، تريلر دعائي جديد، للفيلم المنتظر WONKA، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة التريلر الدعائي الجديد لـ دقيقتين و٤١ ثانية، تضمن مشاهد مشوقة من فيلم WONKA.

حيلة تسويقية ذكية لفيلم WONKA

لجأت شركة الإنتاج الشهيرة في هوليوود Warner Bros، لحيلة تسويقية ذكية، للترويج لأحدث أفلامها السينمائية WONKA، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

واتفقا شركة الإنتاج Warner Bros، مع إحدى شركات الحلويات، على إصدار أكياس حلوى باسم Wonka في المحال، والهايبر ماركت بالولايات المتحدة الأمريكية، للترويج لفيلمها الجديد WONKA، فيما تحمل أحد أكياس الحلوى بداخلها، التذكرة الذهبية، والتي تتيح لمن يجدها، حضور العرض الأول للفيلم مع الممثلين وطاقم العمل.

تفاصيل فيلم Wonka

وتدور أحداث فيلم Wonka حول، القصة العجيبة لكيفية تحول ويلي ونكا أعظم مخترع وساحر وصانع شوكولاتة في العالم إلى شخصيته المتعارف عليها.

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال “تشارلي ومصنع الشوكولاتة”، وتتبع القصة صبيًا فقيرًا يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

أبطال فيلم Wonka

ويلعب بطولة فيلم Wonka، كلا من الممثل البريطاني الشهير تيموثي شالامي، في دور تشارلي، بجانب كلا من مات لوكان، وأوليفيا كولمان، وروان أتكينسون، وجيم كارتر، وسالي هوكينز، وماثيو باينتون، وجافين وستيسي، وباترسون جوزيف.

أصل شخصية Wonka

يذكر أن الممثل جين وايلدر، لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم “ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة” الذي عرض عام 1971، ولاحقًا قام الممثل الشهير، جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد إنتاجه، وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون، تحت اسم children's novel، Charlie and the Chocolate Factory، والذي حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو النقاد.