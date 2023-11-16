الليلة، بداية عرض مسرحية "صوابع زينب" في موسم الرياض

يستعد جمهور موسم الرياض 2023 لاستقبال مسرحية جديدة تعرض على المسرح العالمي في منطقة بوليفارد سيتي، وهي المسرحية الكوميدية “صوابع زينب” التي يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الكوميديا المصريين.

يأتي على رأس أبطال مسرحية “صوابع زينب” كلًا من هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، المطرب مصطفى حجاج وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسلام إمام.

ويبدأ عرض المسرحية من اليوم الموافق الخميس 16 نوفمبر ويستمر العرض لمدة 5 أيام، حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 20 نوفمبر.

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أسعار التذاكر

وتم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات الأعلى سعرا تبلغ قيمتها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريال اي ما يعادل 6300 جنيه مصري أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي (5300 جنيه مصري).

مسرحية صوابع زينب

وكان المستشار تركي آل الشيخ روج لـ مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها الفترة القادمة بموسم الرياض حيث يشارك بالمسرحية عدد من النجوم الذين يشاركون بموسم الرياض لأول مرة ومنهم الفنانة هالة صدقي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع إنستجرام، بوستر المسرحية وكتب: مسرحية صوابع زينب...مسرحية كوميدية عرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

قصة مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.