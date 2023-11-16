اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدفت حفارًا عسكريًّا إسرائيليًّا شرق جحر الديك وسقوط أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح.

استهداف قوات لجيش الاحتلال

وأكدت “القسام”: استهدفها قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.

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تدمير آليات عسكرية إسرائيلية

وأضافت كتائب القسام: تدمير 11 آلية عسكرية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

مجلس الأمن يوافق على هدن إنسانية ممتدة بقطاع غزة

مجلس الأمن، ووافق مجلس الأمن على تبني مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

تصويت مجلس الأمن

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار، 12 صوتًا مؤيدًا، ولا يوجد أصوات معارضة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: "لم نصوت على مشروع القرار لأنه لم يحمل نصًّا يدين حركة حماس وما قامت به في السابع من أكتوبر الماضي، لكننا نؤيد الكثير من الأحكام التي وردت به، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم 9 رهائن أمريكيين بدون شروط".

حق الفيتو

ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).



أزمة إنسانية مقلقة في غزة

من جانبها، قالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد، وهناك حاجة ضرورية ملحة لحماية المدنيين ولا يمكننا تجاهل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والنساء هناك جراء القصف الإسرائيلي.