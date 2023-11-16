الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مدير مستشفى أرمنت يزور دير مار جرجس بالرزيقات للتهنئة بالعيد

جانب من زيارة مدير
جانب من زيارة مدير مستشفى أرمنت، فيتو

قام الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى أرمنت بزيارة دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، خلال الاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، لتقديم التهنئة يرافقه وفد من أطباء وقيادات المستشفى.

وكان في استقبال الوفد الراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير والراهب القس فام الرزيقي، والقس هدرا لطفي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت الوابورات.

وأكد الدكتور أمجد عبد العزيز، اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وأن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها.

Advertisements

وشهد دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، أمس الأربعاء، وهو  اليوم الخامس على التوالي، للاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي تنتهي في 16 نوفمبر الجاري.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار والمحبين والمريدين، ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ويتمتع الشهيد "مارجرجس الروماني" بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل اسم مار جرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل اسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وسامًا يحمل لقب جاورجيوس أي مار جرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضًا يوجد خليج باسم مار جرجس.

 

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مار جرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر أرمنت فيتو دير مارجرجس فلسطين مستشفي ارمنت مدير مستشفى أرمنت

مواد متعلقة

"انزل وشارك" ندوة بمكتبة مصر العامة بالأقصر

مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسي خلال انتخابات 2024 بالأقصر

رياضة الأقصر تُنظم سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»

إلغاء رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية بالأقصر

محاضرة عن "الأمن القومي والاستقرار" بقصر ثقافة أرمنت بالأقصر

إزالة 4 حالات تعد وإشغالات بمدينة الأقصر

إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الطود بالأقصر

تكريم 150 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

الأكثر قراءة

الرئيس الصيني يواجه بايدن بـ"القضية الأخطر" ويطالبه بـ 3 إجراءات ملموسة

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

بايدن يحذر من التنافس بين الصين وأمريكا

إن بي سي: إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيل إقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

مسرح الطليعة يعلن إلغاء عرض "الليلة الموعودة"، اعرف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية