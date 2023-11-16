مدير مستشفى أرمنت يزور دير مار جرجس بالرزيقات للتهنئة بالعيد

قام الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى أرمنت بزيارة دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، خلال الاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، لتقديم التهنئة يرافقه وفد من أطباء وقيادات المستشفى.

وكان في استقبال الوفد الراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير والراهب القس فام الرزيقي، والقس هدرا لطفي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت الوابورات.

وأكد الدكتور أمجد عبد العزيز، اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وأن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها.

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وشهد دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، أمس الأربعاء، وهو اليوم الخامس على التوالي، للاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي تنتهي في 16 نوفمبر الجاري.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار والمحبين والمريدين، ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ويتمتع الشهيد "مارجرجس الروماني" بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل اسم مار جرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل اسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وسامًا يحمل لقب جاورجيوس أي مار جرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضًا يوجد خليج باسم مار جرجس.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مار جرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.