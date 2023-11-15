جميلة إسماعيل: اقتحام مستشفى الشفاء من فظائع الاحتلال ولن نتعود عليها

قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن اقتحام مستشفى الشفاء في غزة من خلال جيش كامل بمتفجراته وآلياته العسكرية المتوحشه وأكاذيبه وإعلامه بعد حصارها ٥ أيام مجرد نموذج من فظائع يريدوننا ان نتعود عليها.

الفلسطينيون ضحايا الهمجية الجديدة

وأضافت جميلة إسماعيل خلال كلمة لها في مؤتمر “معا لوقف العدوان وفك الحصار وفتح معبر رفح” الذي نظمته الحركة المدنية المصرية، أن إسرائيل تريد بهذه المشاهد أن نقتل إنسانيتنا ونجلس في مقاعد المتفرجين نرى الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة ونذرف بعض الدموع ونعود إلى حياتنا من جديد.

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واستكملت رئيس حزب الدستور: “هذا لن يحدث، ولن نقبل بأن نكون ضحايا عجزنا، ولا أن يكون الفلسطينيون ضحايا الهمجية الجديدة، ولن نتعود على المجازر، ولن نحول مواقفنا الى مجرد هتافات وتشنجات ومزايدات ولطميات”، مضيفة: نحن أمام وضع وواقع جديد لن نعود فيه كما كنا، فمازال أكثر من ٢ مليون إنسان فلسطيني يقاومون التحول إلى ضحية ورقم في عداد الموت اليومي.

وأضافت جميلة إسماعيل: ندرك جيدا أن انتصار أهل غزة هو انتصار للحياة، كما ندرك أنه انتصار الأرض على الموت والاحتلال، وان لم ينتصر أهل غزة سيكون معنى ذلك أن الموت انتصر على الحياة والعصابات انتصرت على الشعوب، والقتلة على الإنسانية.

وتابعت جميلة إسماعيل: بعد اكثر من ١١ الف قتيل بينهم اكثر من ٤٠٠٠ طفل، لم يعد الحياد عقلانية، إما أن تكون إنسانا، أو تكون شريكا في أكبر مهرجان للمجازر.

واختتمت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، مطالبة بأهمية العمل من أجل تضامن عالمي لإيقاف ومحاصرة معامل ومصانع أسلحة الدمار في المنطقة.

مصر تدين قصف محيط المستشفى الميداني الأردني

كانت مصر أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

واعتبرت مصر قصف إسرائيل محيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالبت القاهرة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.