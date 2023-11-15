"انزل وشارك" ندوة بمكتبة مصر العامة بالأقصر

قامت مكتبة مصر العامة بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "صوتك مستقبلك... انزل وشارك " وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للاستعلامات بالأقصر لتنمية وعي الشباب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وشارك بالندوة الدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والسيد محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة والأستاذ أحمد محمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق والأستاذة غادة رفعت مسئول الهيئة العامة للاستعلامات بالأقصر، ونخبة من موجهي ومدرسي وطلاب المدارس علي مستوى المحافظة.

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وقام محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بإلقاء الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودور المكتبة في توعية النشء وقادة المستقبل من أبناء المجتمع الأقصري.

ومن جانبه، أضاف أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق، أن البلد في حالة تطوير دائم لابد من المشاركة الفعالة في خدمة بلدنا الحبيب مشددا علي أن لكل منا صوت مهم لابد أن يستخدمه لصالح البلد دون تخاذل.

وبنهاية الندوة أكد الدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم، أحقية كل فرد بالمجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية وفقا للدستور المصري والذي يكفل المشاركة لكافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة دون تمييز مؤكدا حقوقنا وواجباتنا أيضا نحو الوطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر الندوة التثقيفية بعنوان المشاركة المجتمعية للشباب.

