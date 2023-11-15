نقابة الصحفيين تعلن موعد إجراء قرعة وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة
دعت نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة لحضور القرعة العلنية.
موعد إجراء قرعة الإسكان المتميز بمدينة العلمين
وحددت نقابة الصحفيين موعد القرعة الساعة الثانية ظهر الأحد (19 نوفمبر) الجارى بالطابق الرابع فى مقر النقابة.
كانت نقابة الصحفيين أعلنت في وقت سابق اليوم عن توافر 17 وحدة لأعضائها فى مدينة مدينتى بالقاهرة الجديدة، ضمن خدمات النقابة في قطاع الإسكان.
وجاءت الوحداث كالتالي
شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا
شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا
شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار
شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا
شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر
شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر
شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر
شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا
شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا
شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار
شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا
شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا
شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.
ويبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م) بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال (4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.
يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
ويتم التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.