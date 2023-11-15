الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

نقابة الصحفيين تعلن موعد إجراء قرعة وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

‏دعت نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة ‏العلمين الجديدة لحضور القرعة العلنية.‏

 

موعد إجراء قرعة الإسكان المتميز بمدينة العلمين 


وحددت نقابة الصحفيين موعد القرعة الساعة الثانية ظهر الأحد (19 نوفمبر) الجارى بالطابق ‏الرابع  فى مقر النقابة.‏

 

كانت نقابة الصحفيين أعلنت في وقت سابق اليوم عن توافر 17 وحدة لأعضائها فى مدينة مدينتى بالقاهرة الجديدة، ضمن ‏خدمات النقابة في قطاع الإسكان.‏


وجاءت الوحداث كالتالي

 

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا 
شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا 
شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار ‏
‏ شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا 
شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏
‏ شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر 

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شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏
شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا ‏
شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا
شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏
شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
‏ شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏
شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
‏ شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار ‏
‏ شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا
‏ شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا ‏
شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.‏

 

ويبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م)  بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال ‏‏(4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات ‏متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.‏

 

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على ‏أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك ‏المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل ‏التعاقد.‏

 

ويتم التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من ‏الإسكان. ‏

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نقابة الصحفيين وحدات الإسكان المتميز مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة قرعة الإسكان المتميز

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