فريد زهران يرحب برفع التحفظ عن أموال الكاتب الصحفي حسام مؤنس

رحب المرشح الرئاسي فريد زهران بقرار رفع التحفظ على أموال الكاتب الصحفي والسياسي حسام مؤنس ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

إجراءات جديدة ضمن الإصلاح السياسي

وقال فريد زهران أن هذا الإجراء يأتي كمقدمة لإجراءات ستأتي تباعًا في الأيام القادمة سيتم من خلالها رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أموالهم وذلك في إطار استمرار جهود كل القوى الديموقراطية في العمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي.

وأوضح المرشح الرئاسي أن الخطوة تعد تتويجًا لجهود متعددة بدأت منذ سنوات في اتجاه بناء مجال سياسي وانفراج ديموقراطي لا زلنا نعتبره البداية الصحيحة لأي إصلاح اقتصادي ومجتمعي ممكن ومستدام .

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وأكد زهران على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ورفع التحفظ على أموال كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف مع البدء الفوري في تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي وكافة القوانين المقيدة للحريات.

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.

على جانب آخر، أعلن فريد زهران تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة، مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.