مجموعة مصر، شوط أول سلبي بين سيراليون وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

انتهى الشوط الأول بين منتخبي سيراليون وإثيوبيا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ويتواجد المنتخبان رفقة منتخب مصر في المجموعة الأولى ويقام لقاء إثيوبيا وسيراليون في ملعب الدفاع الجديدي بالمغرب بسبب أوضاع سياسية في إثيوبيا.

وسيواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى غدا الخميس على ستاد القاهرة.

أحداث الشوط الأول بين إثيوبيا وسيراليون

جاء الشوط الأول هادئ من الفريقين وتبادل الفريقان الكرة محاولين خطف هدف أول لكن دون جدوى.

وتساوى الفريقان في النتيجة وكذلك في البطاقات حيث حصل كل فريق على بطاقة صفراء.

تشكيل إثيوبيا

حراسة المرمي: هابتامو

خط الدفاع: ادونجنا، سولمون، بايي، يوسف

خط الوسط: بانوم، داجناتشيو، جيزاهين

خط الهجوم: ياليو، جوجسا، ماركنه

تشكيل سيراليون

حراسة المرمي: سيساي

خط الدفاع: كاكاي، كابيا، سيبيا، سماديا

خط الوسط: فونره، دومبيا، كوروما

خط الهجوم: مورساي، كرجبو، كامارا

الكونغو تفوز على موريتانيا

حقق منتخب الكونغو الفوز بهدفين نظيفين على منتخب موريتانيا، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة حتي أحرز ويسا هدف المباراة الوحيد لصالح الكونغو

وأحرز بونجوندا الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 81

وشهدت المباراة إنذارين للاعبي الكونغو لإضاعة الوقت، ليحسم المنتخب الكونغولي أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

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ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.