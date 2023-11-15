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رياضة

حقيقة اقتراب الهلال السعودي من ضم جريزمان

أنطوان جريزمان لاعب
أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، فيتو

كشفت تقارير سعودية، حقيقة اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بديلا من البرازيلي نيمار، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل نادي الهلال، بأنه لا نية لدى "الزعيم" للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان بدلا من البرازيلي نيمار.

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، حيث خضع في وقت سابق من الشهر الحالي لعملية جراحية في مستشفى بيلو هوريزونتي.

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وأضافت الصحيفة: "نيمار مستمر والهلال لم يدخل في أي مفاوضات مع أتلتيكو مدريد أو أنطوان جريزمان".

ورفض الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، عرضا من فريق مانشستر يونايتد للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن جريزمان رفض النظر في العرض المقدم من نادي مانشستر يونايتد رغم ضخامته، مفضلا تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد.

وسعى مانشستر يونايتد خلال الساعات الأخيرة إلى التوصل لاتفاق مع اللاعب، خاصة وأن عقده مع الفريق الإسباني يحتوي على شرط جزائي قيمته 25 مليون يورو فقط.

جريزمان مطلوب في الدوري الأمريكي

وكشف تقرير صحفي إسباني، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الأمريكي.

وبدأ الدوري الأمريكي مؤخرا في استقطاب بعض لاعبي الليجا، على  غرار ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جريزمان قد يرحل عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام كبير من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

وأضاف التقرير، أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو أحد الفرق التي أبدت اهتماما بضم جريزمان، إلى جانب زميله ألفارو موراتا.

وسبق أن أعرب جريزمان عن رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، حيث استعاد بريقه من جديد، وأصبح يسجل باستمرار.

ويمتد عقد جريزمان في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حتى صيف 2026.

جريزمان الأقرب لتعويض غياب نيمار عن الهلال السعودي

جريزمان يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي

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