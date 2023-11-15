كرة السلة، قرارات لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة المسابقات لكرة السلة قرارات بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي وتوقفت المباراة لما يقارب الساعة قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، بسبب اعتراض لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تواجد عدد من الجماهير في مدرجات صالة الزمالك، رغم قرار اتحاد السلة بخوض المباراة بدون جمهور.

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني الفوز على نظيره الزمالك الذي يقوده أحمد مرعي بنتيجة (81-66)، في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023 /2024.

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قرارات لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يحصد لقب كأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب بطولة كأس السوبر المحلي للموسم الحالي 2023\2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (64-60) في المباراة التي جمعت بينهما في البحرين.

وشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بصفته بطلا لدوري السوبر، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفًا لـ كأس مصر الذي خسره أمام الأهلي.

الزمالك يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وأعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي، مشاركته في منافسات بطولة دبي الدولية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل.

وتأتي مشاركة الزمالك في بطولة دبي ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

الأهلي يخسر أمام سلا المغربي

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة (78-85)، في نصف نهائي منافسات البطولة العربية للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة يفشل الأهلي في حصد لقب البطولة، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية للنسخة الماضية أمام الكويت الكويتي.

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فاز على الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر بنتيجة (82-77)، في ربع نهائي البطولة العربية.