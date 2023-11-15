الحريات الدينية، ندوة تثقيفية بالمدينة الجامعية لطالبات الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن "الحريات الدينية" وذلك بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الوادي الجديد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، والقس إبراهيم من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

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وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الندوة تأتى فى إطار دعم رئيس الجامعة لقضية رفع الوعي لدى طلاب ومنتسبي الجامعة فى مختلف القضايا والموضوعات وأضاف أن حرية الدين هي الحق في اعتناق الفرد أي دين يختاره وإظهار دينه في العبادة من دون تدخل لا مبرّر له. وهذا الحق الأساسي مكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. لحرية الدين أو المعتقد أبعاد عديدة تتقاطع مع حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في حرية التعبير أو الحق في الحياة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد فى كلمته أن مقاصد الحرية اي الحرية في الإسلام وكيفية العبادة الصحيحة ولا إكراه في الدين واحترام الرسل وسماحة الإسلام وتصحيح الأخطاء للشباب وموقف الإسلام من الجماعات المتطرفة.

وقال القس ابراهيم من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، إن حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة في الحياة الخاصة أو العامة بإظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال، ويشمل المصطلح كذلك العديد من المفاهيم.

وفى ختام الندوة تم الاستماع إلى الطالبات ومناقشتها بشكل إيجابي وفعال وتعديل بعض المفاهيم وتصحيحها لديهم من أجل بناء أجيال واعية مثقفة لديها خلفيات دينية تفيد الوطن والمجتمع.