الهاون.. قذائف الجحيم سلاح المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى

منذ السابع من أكتوبر الماضى، تاريخ اندلاع الصراع الدموي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن معادلة الصراع غير المتكافئة لا ينقطع بين مؤيد ومعارض، لاسيما أن عملية طوفان الأقصى وضعت حدا للعديد من الأفكار القديمة حول موازين القوى بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد أن وصلت القذائف الفلسطينية إلى جميع مدن وبلدات الاحتلال بما فيها العاصمة تل أبيب.

وكشفت الحرب الدائرة فى غزة تطور منظومة حماس العسكرية وتنوع الأسلحة الفتاكة بين أيدى جنودها، لكن بعد اشتداد الصراع ووضع إسرائيل محاور خطة السيوف الحديدية التي تضرب من خلالها غزة بكل عنف وتدمر بنيتها التحتية، بات أقوى سلاح فى يد حماس وأخطرهم على الإطلاق «الهاون».

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ويعطى الهاون المقاومة الفلسطينية امتيازات غير مسبوقة فى الضرب من المسافة صفر، ومواجهة الأرتال العسكرية الإسرائيلية التى ترتكب المذابح ضد الفلسطينيين العزل بكل صرامة وتكبدها خسائر كارثية.

حسب بيانات وكالة بلومبيرج وعدد من الجهات الإعلامية والبحثية الإحصائية الأخرى، يخسر جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ تنفيذه تهديده بالتوغل البرى فى شوارع غزة بشكل كارثى، والفضل لذلك يعود إلى سلاح الهاون الذى حاز نصيب الأسد فى قنص جنود الاحتلال وآلياته.

يفقد الجيش الإسرائيلى عبر الهاون الفلسطينى دبابات وناقلات جند وآليات عسكرية وجرافات، كما يخسر عدد من الجنود الذين دفعوا حياتهم داخل المركبات والآليات بل وفى المبانى بسبب الهاون، ما أوقع فى صفوف الكيان الصهيونى خسائر لا تصدق داخل إسرائيل حتى الآن.

الاعترافات بالخسائر لم تتوقف على الشهادات الإسرائيلية، بل امتدت إلى الإعلام ومراكز البحوث العسكرية الغربية، التى أكدت أن جنود الاحتلال الإسرائيلى يُقتلون بأكثر من ضعف معدل قتلاهم فى عملية 2014، كما اعترفت هذه الجهات أن الفصائل الفلسطينية تبدو أكثر جاهزية بعد أن اتضح امتلاكها قدرات أكبر من التى كانت عليها عندما أقدمت إسرائيل على ضرب غزة عام 2014.

أشارت تقارير المراكز الغربية إلى أن السلاح السحرى الذى تعتمد عليه المقاومة وتبدى مهارة كبيرة فى استخدامه من النقطة صفر، فما هى مكونات هذا السلاح، ولماذا يفشل الإسرائيليون بكل عتادهم الأحدث بالعالم فى التعامل معه.

الهاون سلاح اخترعه العسكرى الإنجليزى «ستوكس» الذى خدم فى جيش المملكة المتحدة عام 1917، وجرى تطوير السلاح لاحقا بتعاون إنجليزى فرنسى، ثم تطور مرة أخرى فى عقد الثلاثينيات من القرن الماضى.

والهاون عبارة عن مسدس قصير، يستخدم لإطلاق القذائف -تسمى تقنيًا القنابل- ويمكن حمل قذائف الهاون وتركيبها وإطلاقها حتى من السيارات، حيث تتكون من جسم المقذوف، والزعانف، وخرطوشة الإشعال، والحشوات الدافعة، وشريط السداد، والصمام.

تتضمن حمولة قذائف الهاون مواد شديدة الانفجار، ويمكن استخدامها فى إطلاق قنابل دخان أو قنابل ضوئية، وتتراوح أحجام القذائف الحديثة من 60 ملم إلى 120 ملم، والأحجام الأكثر شيوعًا هى 60 ملم، و81 ملم، و82 ملم، و120 ملم.

وتعتبر جميع قذائف الهاون أسلحة قصيرة المدى، إذ يبلغ أقصى مدى لـ120 ملم، حدود 7200 متر فقط، ومع ذلك هناك مزايا غير مسبوقة فى استخدام قذائف الهاون، ولهذا تفشل محاولات مقاومته من الجيش الإسرائيلى، إذ يعد السلاح أكثر فاعلية وعملية من مدفعية الدبابات فى الاشتباكات القريبة لأنه خفيف نسبيًا، ويمكنه المناورة بسهولة مع أنه أقل تطورًا من أنظمة المدفعية.

وما يرجح استخدام المقاومة باستمرار لقذائف الهاون فى مواجهة الآليات الإسرائيلية قدرتها الفائقة على إصابة الأهداف وفق تقنية (APMI)، وهى عبارة عن قذائف موجهة بدقة نحو الأهداف الإسرائيلية، كما يمكن لسرية هاون مكونة من 12 مدفع إطلاق 144 طلقة فى الدقيقة ما يعطي امتيازات لا حصر لها للمقاومين الفلسطينيين، خاصة أنهم أصحاب الأرض ويعلمون كل تفاصيلها وسراديبها السحرية ويفاجئون الاحتلال من كل مكان، يخرجون له بشكل مفاجئ من تحت الأرض، ومن فوق المبانى، ومن جيوب المبانى المهدمة، الأمر الذى يعطيهم فاعلية قاتلة ما زالت قادرة على المواجهة والصمود.