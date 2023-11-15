مدرب جيبوتي: منتخب مصر ليس فقط محمد صلاح ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

منتخب مصر، عقد المدير الفني لمنتخب جيبوتي الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن استعدادات فريقه لمباراة الغد أمام منتخب مصر، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد عبد الرحمن أوكيه خلال المؤتمر الصحفي، درسنا منتخب مصر جيدا ونعلم قدرات لاعبيه، وقمنا بالإستعدادا جيدا لمباراة الغد.

وتابع المدير الفني لمنتخب جيبوتي، كرة القدم لعبة جماعية ومنتخب مصر ليس محمد صلاح فقط، ولكنه يملك العديد من المحترفين الجيدين مثل محمد النني وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد

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وقال أوكيه، أتوجه بالشكر لمصر بسبب الاستقبال الحار وروح الأخوة وسعدنا جدا بحجم المنشآت العملاقة التي انبهرنا وسعدنا بها، وفضلنا أن تكون فترة الإعداد الخاصة بنا في مصر طويلة حتى نحقق أكبر استفادة ممكنة قبل مواجهة مصر».

وتابع: منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات في العالم، ويعتبر الأفضل في أفريقيا، وجئنا للتعرف على كرة قدم حقيقية متطورة ، وهدفنا الأول تحقيق نتيجة إيجابية في المقام الأول».

إيقاف محمد صلاح

وأكمل: "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، ووضعنا خطة مٌحكمة لإيقافه ومنتخب مصر ليس محمد صلاح فقط، بل لديكم العديد من اللاعبين المٌميزين الكبار أمثال تريزيجيه ومصطفى محمد والنني ومرموش، ووضعنا خطة مناسبة لإيقاف خطورتهم».

محمد النني لاعب منتخب مصر، فيتو

تصريحات محمد النني

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي: إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

وتابع النني: «بنزعل جدا من عدم حضور الجماهير.. لما بنكون في أي دولة الجزائر أو تونس أو منتخب صغير بيكون الاستاد مليان شايف إن ده أمر مش كويس لما نلعب في بلدنا وميكونش فيه جمهور.. نتمنى الاستاد يمتلئ من جديد بالجماهير لأننا نحصل على القوة من هؤلاء المشجعين وأتمنى يكون الاستاد مليان أمام جيبوتي ويكونوا بجوارنا في مباراة غدا».

وعن إمكانية عقد جلسات مع زملائه لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، رد النني بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لا يحتاجون مثل هذه الجلسات، فجميعهم يعلم تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وجميعهم يملكون ما يكفي من الطموحات والدوافع التي تفرض عليهم أقصى طاقة من الجهد لديهم من أجل التأهل لكأس العالم، ولأنه سيضاف لسيرتهم الذاتية وتاريخهم الكروي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.