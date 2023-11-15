الكنيسة الأرثوذكسية تناقش الحياة الأسرية في دير المحرق

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل ٢٨ إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

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شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

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