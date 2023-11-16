الخميس 16 نوفمبر 2023
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بالأسعار، طرح أراض تعليمية بمدينة الشروق

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح الأراضي بانشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وأعلنت طرح أرض تعليمي بمساحة 9246 مترًا بسعر 8.3 ألف جنيه، وأرض تعليمي بمساحة 7948 مترًا بسعر 6 آلاف جنيه، بمدينة الشروق. 

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه لوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

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قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف أن حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارت، ومسؤولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.

 

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.

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المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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