الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

الهلال يفوز وبايونيرز يتعثر في مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

سبورتنج، فيتو
سبورتنج، فيتو

أقيم اليوم 9 مباريات في دوري القسم الثاني "ب" في المجموعة الخامسة والسادسة، وانطلقت المباريات في الثانية والنصف عصرا.

وجاءت النتائج علي النحو التالي: 

نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني المجموعة الخامسة 

  • بني عبيد يتعادل سلبيا أمام المنصورة.
  • بايونيرز يخسر 0-2 أمام القزازين.
  • كفرالشيخ يتعادل 1-1 أمام نبروه.
  • تلا يخسر 0-3 أمام صيد المحلة

نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني المجموعة السادسة 

  • دلفي يتعادل سلبيا أمام المجد
  • الهلال يفوز 1-0 أمام الأوليمبي
  • شباب كوم حماده يفوز 2-1 علي طلائع الأسطول
  • إسكندرية للبترول يفوز 3-1 علي دمنهور
  • الحمام يتعادل 1-1 أمام سبورتنج

 

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا اف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

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جدول ترتيب دوري المحترفين 

وجاءت نتائج الجولة الثامنة التي انطلقت الأحد الماضي بمواجهة وادي دجلة ضد بتروجيت كالتالي

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجيت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة 

راية 2-2 دكرنس 

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين 

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين 


طنطا 2-1 النجوم 

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود 

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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دوري القسم الثاني نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني المجموعة الخامسة نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني المجموعة السادسة بني عبيد المنصورة

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