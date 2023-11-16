قائمة الهدافين العشر في تاريخ تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. دروجبا في المقدمة.. وصلاح أمام فرصة ذهبية

انطلقت عصر اليوم أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في 3 دول (أمريكا، كند، المكسيك) بمشاركة 48 فريقا لأول مرة في تاريخ كرة القدم.



ومنذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم يتصارع العديد من المنتخبات الإفريقية على خطف إحدى البطاقات المؤهلة للمونديال لضمان التواجد وسط كبار منتخبات العالم.

واستطاع منتخب إفريقي الوصول لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولي في تاريخ إفريقيا وهو منتخب المغرب في النسخة الماضية للمونديال قطر 2022.

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وفي التقرير التالي، نعرض لكم قائمة الهدافين العشر في تاريخ تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم



10- رزاق اوتومويوسي

استطاع اللاعب البنيني إحراز 11 هدفا في 23 مباراة في ثلاث نسخ تواجد فيها مع منتخب بنين.

وكان قد أعلن عن انتقاله لنادي الزمالك في أغسطس 2011 في عقد لمدة 3 سنوات بقيمة مليون و300 ألف دولار لناديه السويدي سريانسكا وبدأ المشاركة مع منتخب بنين لكرة القدم منذ عام 2004.

رزاق اوتومويسي، فيتو



9- محمد صلاح

استطاع محمد صلاح من إحراز 11 هدفا في 20 مباراة خلال 3 نسخ شارك فيها مع منتخب مصر حيث تعتبر النسخة المقبلة هي الرابعة في تاريخ الفرعون المصري.

ويعد المصري محمد صلاح واحدا من أهم اللاعبين في القارة الإفريقية لما حققه من إنجازات على المستوى القاري والعالمي مع نادي ليفربول الإنجليزي حيث توج مع الفريق الإنجليزي بكل الألقاب الممكنة

ومازال أمام صلاح فرصة كبيرة لضمان صدارة هدافي التصفيات.

محمد صلاح، فيتو



8- عمرو زكي

أحرز عمرو زكي 12 هدفا في 19 مباراة خلال 4 نسخ شارك فيها مع منتخب مصر.

وتوج عمرو زكي مع منتخب مصر بلقبي كأس أمم إفريقيا 2006 و2008 في الجيل الذهبي لمنتخب مصر في عهد المدير الفني حسن شحاتة.

عمرو زكي، فيتو



7- محمد أبوتريكة

أحرز محمد أبو تريكة 14 هدفا في 25 مباراة خلال 4 نسخ شارك فيها تريكة مع منتخب مصر في التصفيات.

وتوج أبو تريكة بلقبين كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008.

محمد أبوتريكة، فيتو



6- الحاج ضيوف

أحرز الحاج ضيوف 14 هدفا في 20 مباراة في 3 نسخ

وقد أعلن ضيوف في عام 2008 أنه قرر اعتزال اللعب دوليًا، وأدان في الوقت ذاته الإدارة السيئة للمسئولين الرياضيين في السنغال قبل 6 أيام من المباراة ضد غينيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2008 في غانا.

الحاج ضيوف، فيتو

5- دينيس اوليش

استطاع اللاعب الكيني دينيس اوليتش من إحراز 15 هدفا في 24 مباراة خلال 3 نسخ شارك فيها مع المنتخب الكيني.

وبلغ اوليتش من العمر 38 عاما ولكن اعتزل كرة القدم

ولم يستطع التأهل مع بلاده إلى كأس الأمم وكذلك كأس العالم.

دينيس أوليتش، فيتو

4- إديبايور

أحرز التوجولي إديبايور 16 هدفا في 23 مباراة خلال 4 نسخ

بدأ باللعب مع منتخب توجو لكرة القدم في عام 2000، وقد شارك مع منتخب توجو في كأس العالم 2006 بألمانيا ولم يظهر المنتخب التوجولي بالمستوى المنتظر والذي ظهر عليه في التصفيات.

أيضًا شارك مع منتخب توجو في نهائيات كأس إفريقيا في مصر 2006 وخرج المنتخب التوجولى من الدور الأول في مفاجأة قبيل المشاركة في كأس العالم.

عانى من مشكلات مع منتخب بلاده وغاب عن بعض المباريات ثم عاد بقوة وسجل أربع اهداف في مباراة واحدة ضد سوازيلاند في تصفيات كأس العالم الإفريقية وحصل مؤخرا على لقب أفضل لاعب بقارة إفريقيا.

وقد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده بسبب الأحداث التي حدثت في البطولة الإفريقية الأخيرة والتي اقيمت في أنجولا لعام 2010. لكنه تراجع عن قرار الاعتزال وعاد إلى الساحة الدولية بلعبه مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014 أمام غينيا بيساو في نوفمبر 2011 ليتأهل منتخب توغو للدور الثاني من التصفيات.

ادي بايور، فيتو

3- إسلام سليماني

أحرز الجزائري إسلام سليماني 17 هدفا في 22 مباراة خلال 3 نسخ

وفي أكتوبر 2009، تم استدعاء سليماني لأول مرة في المنتخب الوطني الجزائري للمشاركة في التدريبات. في مارس 2010، استدعى عبد الحق بن شيخة سليماني مرة أخرى، هذه المرة خلال تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2012

وفي مايو 2012، تم استدعاء سليماني لأول مرة في المنتخب الجزائري للعب مباريات تصفيات كأس العالم 2014 ضد مالي ورواندا، وكذلك للعب مباراة الإياب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2013 ضد غامبيا في 26 مايو، ظهر لأول مرة على أرض الملعب ودخل بين الشوطين في مباراة ودية ضد النيجر.

إسلام سليماني، فيتو



2- صامويل إيتو

أحرز الكاميروني صامويل إيتو 18 هدفا في 29 مباراة خلال 4 نسخ

كان إيتو جزءًا من الفريق الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2000. كما فاز بكأس الأمم الإفريقية في عامي 2000 و2002. وشارك إيتو في أربع بطولات في كأس العالم وستة في كأس الأمم الأفريقية.

وهو الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، برصيد 18 هدفا، وهو الهداف التاريخي للكاميرون وثالث أكثر لاعب مشاركة، مع 56 هدفا في 118 مباراة دولية وأعلن إيتو اعتزاله كرة القدم الدولية في أغسطس 2014.

صامويل إيتو، فيتو



1- ديديه دروجبا

استطاع الإيفواري دروجبا من إحراز 18 هدفا في 19 مباراة في 3 نسخ شارك فيها مع منتخب بلاده

على المستوى الدولي الدولي لعب مع ساحل العاج بين عامي 2002 و2014، أصبح دروجبا قائدًا لمنتخبه الوطني منذ عام 2006 حتى اعتزاله. وهو هداف منتخبه التاريخي بتسجيله 65 هدفا من 104 مباريات.

قاد منتخب ساحل العاج إلى نهائيات كأس العالم 2006، وهو أول ظهور له في البطولة، كما سجل هدفه الأول. في وقت لاحق قاد منتخب ساحل العاج إلى نهائيات كأس العالم في عامي 2010 و2014

وكان قد ضمن فرق منتخب ساحل العاج التي وصلت إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2012، ولكنه خسر بركلات الترجيح في كلا النهائيين. في 8 أغسطس 2014، أعلن اعتزاله كرة القدم الدولية.

ديديه دروجبا، فيتو