انتحار طالبة شنقا في العجمي

لقت طالبة مصرعها، شنقًا بإيشارب داخل الشقة محل سكنها بالعجمي بيطاش منطقة شهر العسل غربي الإسكندرية، وتركت رسالة تؤكد أنها أنهت حياتها بسبب خلافات أسرية.



كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بإنتحار فتاة داخل الشقة سكنها بعقار بمنطقة شهر العسل.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني علوي، ووجود جثمان قاطنتها "ن.ر" 20 سنة، طالبة معلقة بقطعة من القماش "إيشارب" ملفوف حول رقبتها وطرفه الآخر مثبت أعلى دولاب غرفة النوم.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود حز دائري غير مكتمل حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

و بسؤال والدتها، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص لوجود خلافات أسرية، مشيرة إلى أن ابنتها تركت رسالة تفيد إقدامها على الإنتحار لمرورها بحالة نفسية، ولم تتهم أحد.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وبالعرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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