الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

افتتاح مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

افتتاح مقر حملة السيسي
افتتاح مقر حملة السيسي بالإسكندرية، فيتو

افتتاح العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،   المقر الانتخابي الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية بمحور المحمودية وسط حضور أعضاء الحملة بالمدينة.

قال العميد وسام صبري: إن الحملة الانتخابية تجمع كل الشرائح المؤيدة من الأضلع الأساسية للأحزاب السياسية والكيانات الشبابية لتحقيق تطلعات الشعب المصري بكل أطيافه.

وتابع المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، أثناء المؤتمر الصحفي لافتتاح المقر الانتخابي الرسمي بالاسكندرية، أن التحديات كبيرة لكننا مصرون على دعم الدولة المصرية، وأن الحملة تأتي لتجميع كيانات المجتمع المصري، لتكون حملتنا جامعة لتحقيق مطالب وأفكار ومقترحات المؤيدين وغير المؤيدين.

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وأضاف، أننا نؤكد بأننا ملتزمون بجميع المحددات القانونية  للحملة الرسمية خلال فترة الدعاية الانتخابية وأيام الاستحقاق الانتخابي الثلاثة.

وأوضح أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية فقد تقرر تخفيض تكلفة الدعاية الانتخابية للحد الأدنى وتوجيه جزء رئيسي وأساسي من الدعاية الانتخابية لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية.

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