افتتاح مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية
افتتاح العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المقر الانتخابي الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية بمحور المحمودية وسط حضور أعضاء الحملة بالمدينة.
قال العميد وسام صبري: إن الحملة الانتخابية تجمع كل الشرائح المؤيدة من الأضلع الأساسية للأحزاب السياسية والكيانات الشبابية لتحقيق تطلعات الشعب المصري بكل أطيافه.
وتابع المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، أثناء المؤتمر الصحفي لافتتاح المقر الانتخابي الرسمي بالاسكندرية، أن التحديات كبيرة لكننا مصرون على دعم الدولة المصرية، وأن الحملة تأتي لتجميع كيانات المجتمع المصري، لتكون حملتنا جامعة لتحقيق مطالب وأفكار ومقترحات المؤيدين وغير المؤيدين.
وأضاف، أننا نؤكد بأننا ملتزمون بجميع المحددات القانونية للحملة الرسمية خلال فترة الدعاية الانتخابية وأيام الاستحقاق الانتخابي الثلاثة.
وأوضح أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية فقد تقرر تخفيض تكلفة الدعاية الانتخابية للحد الأدنى وتوجيه جزء رئيسي وأساسي من الدعاية الانتخابية لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.