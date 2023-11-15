الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس

قطار،ڤيتو
قطار،ڤيتو

 قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس وتساقط الأمطار، ما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع استقرار الأحوال الجوية.

على صعيد آخر أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

Advertisements

الهيئة القومية للسكك الحديدية

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء ليسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

 

هيئة الأرصاد الجوية

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

 


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

 ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء.
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الاحوال الجوية استقرار الأحوال الجوية الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك السواحل الشمالية الشرقية

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية