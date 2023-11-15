الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

معرض فوتوغرافي بعنوان "تنوع الحياة البرية في إيبيروأمريكا" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية،فيتو
مكتبة الإسكندرية،فيتو

تنظم مكتبة الإسكندرية معرضا فوتوغرافيا بعنوان "تنوع الحياة البرية في إيبيروأمريكا" في البهو الرئيسي، وذلك  يوم 19 نوفمبر الجاري. 

 

ويأتي هذا المعرض في إطار الأسبوع الإيبيرو-أمريكي في الإسكندرية، في دورته الثالثة على التوالي بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري ودول إيبيرو-أمريكا.

و ستكون أبواب المعرض مفتوحة للجمهور من 19 إلى 29 نوفمبر.

 

تشتهر المنطقة الإيبيرو-أمريكية، التي تضم إسبانيا والبرتغال في أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الدول الناطقة بالإسبانية والبرتغالية في أمريكا والكاريبي، بتنوعها البيولوجي المتميز، الذي يعتبر واحدًا من أكبر التنوعات على وجه الأرض، ويشمل الغابات المطيرة والصحاري والمناظر الطبيعية المتنوعة التي تحتضن مجموعة متميزة من النباتات والحيوانات. إنها تشكل خيوطًا متكاملة تضاف إلى نسيج الحياة المعقد، تساهم في قوة واستدامة كوكبنا.

 

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وهذا العام، ستشارك 13 دولة إيبيرو-أمريكية في المعرض، وهي: بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، البرتغال، إسبانيا، وأوروجواي.

 

يُذكر أن الأسبوع الإيبيرو-أمريكي في الإسكندرية يتضمن أيضًا عرض 13 فيلمًا (فيلم واحد لكل دولة مشاركة) في مقر معهد ثربانتس الإسباني بالإسكندرية كل يوم في السابعة مساءً، ابتداءً من 19 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.

 

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مكتبه الإسكندرية معرض فني الحياة البرية أمريكا

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