الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ دمياط تبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات التعاون المشترك

المحافظ ورئيس جهاز
المحافظ ورئيس جهاز تنمية المشروعات، فيتو

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم، الأستاذ باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مستهل زيارته للمحافظة والتي ستشمل تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية، وتسليم رخص وشهادات تصنيف وشيكات إقراض لـ ٧ من المستفيدين من الجهاز وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات بشأن تقديم قروض لأصحاب الورش من أبناء المحافظة وأيضًا توقيع بروتوكول بين الجهاز وجامعة حورس بمجال ريادة الأعمال.

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وجاء اللقاء بحضور الدكتور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور سعيد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

المحافظ تستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما رحبت " المحافظ " برئيس الجهاز في زيارته الأولى لمحافظة دمياط، مشيدة بما يتم تحقيقه فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز لدعم عدد من القطاعات والتى يأتى أهمها قطاع الأثاث، مشيرة إلى أبرز أوجه التعاون بهذا المجال من إطلاق سلسلة من المراحل من معرض "صنع في دمياط" سنويًا ويشارك به عدد كبير من الصناع بالمحافظة.

وخلال اللقاء أيضًا، ناقشت الدكتورة منال عوض ورئيس الجهاز أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير المهارات وبناء القدرات مما يساهم فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية.

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الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط هيئة الرقابة الإدارية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة معرض صنع في دمياط منال عوض محافظ دمياط

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