جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

تشارك مصممة الديكور الإسبانية ومؤسسة جمعية "Transeúnte" الثقافية، جوديت فيريراس إكسبوسيتو في الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب بعملها"المرأة السمكة".

عرض المرأة السمكة

قصة " المرأة السمكة " تدور حول يسرا مارديني، السباحة السورية التي أنقذت في أغسطس 2015، 19 سوريًا كانوا على متن قارب هش من الغرق في بحر إيجه. تعكس صورة هذه السباحة استعارة الجسد كبيئة للهويات، وتشابهه مع الكائنات المائية التي تهاجر أيضًا. إنه جسد يسبح للبقاء على قيد الحياة.

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وسيُعرض العمل يوم 26 نوفمبر في الساعة 22:00 في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة شرم الشيخ، ويحظى برعاية سفارة إسبانيا في مصر.

مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

ويهدف مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب والذي يقام هذا العام من 25 إلى 30 نوفمبر إلى دعم المواهب الشابة وتحفيزها لمتابعة مسارها في العمل المسرحي. كما يوفر للشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم بفضل الدعم الذي يحصلون عليه من موارد المعرفة المتاحة في المهرجان. إنه أول مهرجان من نوعه يقام سنويًا في سيناء.

جوديت فيريراس

وجوديت فيريراس، وُلدت في توليدو، إسبانيا، في 1994، بدأت تعليمها في الرقص في سن مبكرة، وشاركت بنشاط في العديد من الجمعيات الثقافية والفنية. في عام 2015، قامت بتوسيع آفاقها الأكاديمية والثقافية من خلال دراستها في معهد الفنون العليا في هافانا، كوبا، حيث عمقت معرفتها وخبرتها.

في عام 2018، ازدهرت إبداعات جوديت في فرقتي مسرح Rataplan ومسرح fin del Mundo في المكسيك كمصممة ديكور ومصورة فوتوغرافية ومصورة فيديو، حيث التقطت جوهر المسرح المكسيكي. في الوقت الحالي تعمل جوديت كمنسقة للمشاريع وفنانة ومدرسة في جمعيتها الثقافية الخاصة التي تأسست في عام 2022، حيث تقوم بتنفيذ مشاريع فنية شخصية، وتنظم وتنفذ مشاريعًا ثقافية للاندماج الاجتماعي في مجال الفنون، كما تنظم مهرجانات وتقوم بتدريب العاملين من الشباب من جميع أنحاء العالم.

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