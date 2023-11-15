رياضة الأقصر تُنظم سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، لتنظيم فعاليات النسخة الخامسة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمدينة الشبابية بالأقصر، تحت رعاية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وقالت دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدًا في رفع قدرات السادة العاملين بالوزارة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة ومديريات الشباب والرياضة، مقدمة الشكر للسادة الخبراء المشاركين والذين رشحتهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تمنياتها للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة تعود عليهم وعلى مقار أعمالهم بالنفع والتميز.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وجهود الدولة في مجال مكافحة ومنع الفساد وقدمها العميد محمد الأهواني رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، والجلسة الثانية بعنوان المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقدمها المستشار الجليل جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتقديرًا لجهودهم فقد تم إهداء درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى السادة الخبراء المحاضرين وإلى صلاح رشوان مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على ما بذلوه من جهد متميز لإخراج تلك النسخة في أفضل صورة.

وشارك في اللقاء 220 مشارك من السادة العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية، الحسابات، الموارد البشرية، إدارات النشاط، الشئون القانونية، الإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين بالطب الرياضي ومراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمدن الشبابية من محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان.

ومن المقرر، أن يستكمل اللقاء فعالياته غدًا بمناقشة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد ويقدمها كل من الدكتور طارق الحصري الخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.

جدير بالذكر أن الوزارة قد نفذت النسخة الأولى من تلك السلسلة بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالقاهرة بمشاركة 700 مشارك من محافظات القاهرة الكبرى، ونفذت النسخة الثانية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2023 بمشاركة 220 مشاركا من محافظات الدلتا، ونفذت النسخة الثالثة بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة خلال شهر أكتوبر 2023 بمشاركة 120 مشاركا، فيما نفذت النسخة الرابعة بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال شهر أكتوبر 2023 بمشاركة 120 مشاركا.