منى شعير تستلهم أعمال الحجار فى معرض فنى بالأوبرا تحت عنوان من وحى الحجار

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

46 لوحة

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار اكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان أكريلك على توال، وتستلهم اعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

منى شعير

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات اعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

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