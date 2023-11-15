منى شعير تستلهم أعمال الحجار فى معرض فنى بالأوبرا تحت عنوان من وحى الحجار
تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.
46 لوحة
يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار اكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان أكريلك على توال، وتستلهم اعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.
منى شعير
الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات اعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.