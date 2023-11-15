الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل اللقاء بين وفد المجلس ورئيس نادي الزمالك

وفد مجلس نقابة الصحفيين
وفد مجلس نقابة الصحفيين في نادي الزمالك، فيتو

أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، للصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأعضاء نادي الزمالك في الوقت نفسه تكشف فيه عن تفاصيل اللقاء بين وفد المجلس برئاسة النقيب خالد البلشي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

 

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إنه تم الاتفاق مع كابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، على دراسة إجراءات تسوية مشاكل الزملاء، الذين قاموا بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه، وشُطبت عضويتهم، أو تم إيقافها، أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.

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وطالبت النقيب الصحفيين السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة، وتسليم المستندات والمعلومات التالية إلى مكتب النقيب:


- صورة من كارنيه النقابة. 
- صورة من كارنيه العضوية بالنادى.
- تسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية).
وذلك حتى يتسنى للنقابة تسوية مشاكل الزملاء.

 

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