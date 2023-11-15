الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

الصحفيين تعيد تقديم دورتى صحافة المحمول والإعلام الافتراضى فى ديسمبر المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 قررت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، إعادة دورتى صحافة المحمول والإعلام الافتراضى فى ديسمبر المقبل، وذلك بسبب الإقبال عليهم من العاملين بالصحافة. 

 

مزايا فتح باب التدريب أمام غير أعضاء نقابة الصحفيين 

 وكان مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين تلقى عددا من المطالبات لاسيما العاملين فى مجال الصحافة والإعلام من غير أعضاء نقابة الصحفيين بعد قرار مجلس النقابة فتح المركز أمام المتدربين من خارج النقابة.

 وأوضح المركز أن هناك إعادة لدورة صحافة المحمول، ودورة الإعلام الافتراضى للمتدربين من خارج النقابة، والراغبين أيضا من أعضاء النقابة بعد انتهاء أيام التدريب الحالية، على أن تعقد الدورات فى النصف الأول من شهر ديسمبر، والتسجيل بأسبقية الحجز والسداد.

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 وسيُعلن عن الموعد النهائى للدورات عقب اكتمال العدد وسداد الرسوم. 

 

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