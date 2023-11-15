إسكان النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بينما الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، التنمية المحلية، وبمشاركة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس.

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وفي بداية الاجتماع حرص النائب محمد عطية الفيومي، على توجيه الشكر للمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في دور الانعقاد الماضي، لدوره فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أنه يتم إعادة مناقشته بدور الانعقاد الرابع داخل اللجنة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنص علي ذلك قبل عرضه علي الجلسة العامة.



تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها حسب كل محافظة.

وتضمنت التعديلات منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.

استكمال البناء بعد التصالح في المخالفات

كما تتضمن التعديلات المرتقبة أن التصالح بمثابة رخصة، يستطيع الذي يحصل عليها الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.

ويرتكز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على الإتاحة، من خلال التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.

موقف الأراضي الزراعية من التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التصالح وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقى المخالفات يتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، في جلسات الأسبوع المقبل والتي تبدأ الأحد.

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