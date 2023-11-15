تزامنا مع مناقشته اليوم، أبرز ملامح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء، يشهد اجتماع اللجنة المشتركة للجان الإسكان والمرافق، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها حسب كل محافظة.

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وتضمنت التعديلات منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.

استكمال البناء بعد التصالح في المخالفات

كما تتضمن التعديلات المرتقبة أن التصالح بمثابة رخصة، يستطيع الذي يحصل عليها الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.

ويرتكز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على الإتاحة، من خلال التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.

موقف الأراضي الزراعية من التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التصالح وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقى المخالفات يتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، في جلسات الأسبوع المقبل والتي تبدأ الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا مع مجلس النواب في هذا الشأن، حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي، وافقت نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد عدة جلسات استماع شارك فيها وزراء الإسكان، التنمية المحلية، والمجالس النيابية، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.

وكان الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا وقتها الأعضاء جميعًا للمشاركة في جلسات الاستماع، حتى لا يأخذ مشروع القانون وقتًا في أثناء المناقشة في الجلسة العامة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وشهدت الاجتماعات التي استمرت لفترة طويلة مشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، حتى تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وبعد مناقشة مجلس الشيوخ قبل إحالته للجنة الإسكان.

وأعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، تكليف الأمانة العامة باللجنة، بإعداد تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، إلا أنه لم يتم عرضه على الجلسة العامة.

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