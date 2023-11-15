مصرع طفل غرقًا في إحدى البرك الزراعية بالوادي الجديد
لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في إحدى البرك الزراعية وتوفي في الحال، بواحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.
وتبين وفاة "حسام محمود إبراهيم" 16 عامًا، ومقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، إثر غرقه داخل بركة زراعية تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الزراعية بطريق "التلاوي" بمدينة الفرافرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.