مصرع طفل غرقًا في إحدى البرك الزراعية بالوادي الجديد

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في إحدى البرك الزراعية وتوفي في الحال، بواحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة "حسام محمود إبراهيم" 16 عامًا، ومقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، إثر غرقه داخل بركة زراعية تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الزراعية بطريق "التلاوي" بمدينة الفرافرة.

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