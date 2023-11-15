وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الأطفال

أكد ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، ضرورة وقف إطلاق النار فورا فى غزة.

وأعرب خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى، وزير الخارجية،عن شكره لمصر على مجهودات وزير الخارجية على تسهيل مرور مواطني أيرلندا عبر معبر رفح.

وركز على ضرورة إطلاق جميع الرهائن خاصة الأطفال.

وشدد على أن بلاده تؤيد الشعب الفلسطينى وضرورة إقامة دولته مطالبًا بضرورة حل الدولتين لأنه هو الحل المستقبلى لإنهاء الصراع.

وأعرب عن تطلعات بلاده لتعزيز الحوار مع مصر من أجل الخروج من الصراع الفلسطينى والإسرائيلى حتى تعيش الشعوب فى انسجام.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأيرلندا تناولت ملفات هامة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية يترأس مع نظيره الأيرلندي جلسة مباحثات موسعة.

وأوضح أن هناك ملفات هامة على طاولة المحادثات فى مقدمتها، الحد من تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات، ومنع توسيع رقعة الصراع، وإجلاء الرعايا الأجانب، ورفض التهجير، والإفراج عن الرهائن.

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وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية ظهر اليوم.