الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير الخارجية الأيرلندي: العاملون فى مستشفيات غزة أبطال

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي،فيتو

 قال ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إن هناك فريقا يعمل لإجلاء المواطنين الأيرلنديين من غزة إلى مصر.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع  سامح شكرى، وزير الخارجية،  أن بلاده تتفهم ضرورة دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح أن بلاده طالبت بوقف إطلاق النار، وأشار إلى ضرورة استغلال وقف إطلاق النار الإنساني في إدخال المساعدات إلى غزة. 

وأشار إلى أن من يعملون فى المستشفيات فى غزة أبطال ولابد من توجيه الشكر لهم.

Advertisements

وأعرب عن تقديره لمصر ولوزير الخارجية سامح شكرى لمجهوداته في  دخول المساعدات لغزة.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأيرلندا تناولت ملفات هامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى غزة إيرلندا فلسطين سامح شكري

مواد متعلقة

بدء الاجتماع الثنائي بين سامح شكرى ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي (صور)

سامح شكري يؤكد لوزيرة خارجية اليابان رفض مصر القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين

سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني

سامح شكرى يترأس الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية