وزير الخارجية الأيرلندي: العاملون فى مستشفيات غزة أبطال
قال ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إن هناك فريقا يعمل لإجلاء المواطنين الأيرلنديين من غزة إلى مصر.
وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى، وزير الخارجية، أن بلاده تتفهم ضرورة دخول المساعدات إلى غزة.
وأوضح أن بلاده طالبت بوقف إطلاق النار، وأشار إلى ضرورة استغلال وقف إطلاق النار الإنساني في إدخال المساعدات إلى غزة.
وأشار إلى أن من يعملون فى المستشفيات فى غزة أبطال ولابد من توجيه الشكر لهم.
وأعرب عن تقديره لمصر ولوزير الخارجية سامح شكرى لمجهوداته في دخول المساعدات لغزة.
وعقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأيرلندا تناولت ملفات هامة.
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