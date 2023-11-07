محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

أوضح الفنان محمد رمضان موقفه مما يحدث على الساحة الفنية وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي بطلاها بيومي فؤاد ومحمد سلام.

وتسببت كلمة بيومي فؤاد أثناء عرض مسرحيته زواج اصطناعي بالسعودية في ضجة واسعة حيث انتقد اعتذار محمد سلام عن أداء دوره بنفس المسرحية بسبب الأحداث في فلسطين.

تعليق محمد رمضان

وظهر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” قائلا.."شيء قاسي جدا لما أكثر حد انت عايز تبسطه هو اللي يكون قاسي عليك بالكلام لا محمد سلام غلط ولا بيومي فؤاد غلط ده احنا لو غلطنا واحنا بنصلي ربنا بيسامحنا ايه اللي هما عملوه عشان كل ده ياريت نكون أحن من كدة على بعض".

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وتابع: "فيه اخبار بسمعها يارب تكون إشاعات إن محمد سلام مش هيشتغل تاني ومفيش حد هيسمح بده ولا الجمهور هيسمح بده ولا احنا كفنانين ولا احنا مع بيومي أنه يقفل الكومنتات علشان ميشوفش التعليقات".

رسالة شكر لمحمد رمضان من فتيات غزة

وقد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لمجموعة من بنات غزة وهن يوجهن رسالة شكر له على تضامنه مع شعب فلسطين.

وقالت الفتاة في الفيديو "رغم كل الآلام صامدين وإن شاء الله منتصرين وشكرا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع".

محمد رمضان

وقد نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا يوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

وتابع: "أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".