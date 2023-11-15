أخبار الأهلى.. فتوح يقترب من الأحمر وموقف عبد المنعم يثير القلق.. والنادي ينتظر موافقة الجهات الأمنية لخوض لقاء ميدياما على ملعب السلام

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلى ينتظر موافقة الجهات الأمنية لخوض لقاء ميدياما على ملعب السلام

وينتظر مسؤولو النادى الأهلى موافقة الجهات الأمنية بشأن إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق ميدياما الغانى على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كولر يطلب تقريرا من معاونيه عن مشاركة الدوليين مع المنتخبات الوطنية

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية وذلك للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل خوض مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد سبعة لاعبين من الأهلى مع منتخب مصر للمشاركة في مباراتى جيبوتى وسيراليون في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكندا واستراليا وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات.

كما يتواجد المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتى تشاد وأفريقيا الوسطى في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتى بنين وراندا التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل موعدا لوصوله إلي القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الفريق يوم الأحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقيقة عودة محمد شريف إلى الأهلى

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن الأنباء التى ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود مفاوضات من جانب النادى الأهلى لاستعادة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر السابق ونادى الخليج السعودي الحالى.

وقال شوبير إنه لم تحدث أى مفاوضات من الأهلى لاستعادة محمد شريف مرة أخرى وأن السويسري مارسيل كولر لايرغب في ضم مهاجم جديد في ظل اقتناعه بتقدم مستوى انتونى موديست مهاجم المارد الأحمر إلى جانب وجود محمود عبد المنعم كهربا وذلك بصرف النظر عن تراجع مستوى صلاح محسن.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا من الصعب عودة محمد شريف إلى الأهلى فى الفترة الحالية وذلك لأن اللاعب خرج إلى نادى الخليج السعودي بمقابل مادي كبير في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وحال رغبة الأهلى فى عودته يتحتم عليه دفع هذا المقابل وكذلك نظرا لأن شريف يشارك بصفة مستمرة مع فريقه وسوف يطلب ذلك حال طلب الأهلى عودته نظرا لرغبته في المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

فيوتشر يطلب يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد

وقال الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن مسؤولي النادي الأهلي يكثفون من اتصالاتهم مع مسؤولي فيوتشر إف سى لإنهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح شوبير أن عدلى القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي يقود المفاوضات مع هيثم عرابى المدير التنفيذي لنادي فيوتشر وعلاء ميهوب المدير الرياضي بنادى فيوتشر لإنهاء صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “ فيوتشر يرغب في الحصول على مقابل مالى نظير نظير انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى إلى جانب الحصول على خدمات ثنائى الفريق الأحمر كريم نيدفيد وصلاح محسن”.

فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على انتقال أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن مجلس إدارة نادي الزمالك يرحب بانتقال فتوح إلى الأهلى شرط أن يرسل مجلس إدارة القلعة الحمراء عرضا رسميا لشراء اللاعب الدولي صاحب الـ26 عاما.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتراجع عن موقفه تجاه أحمد فتوح نهائيا واللاعب أصبح خارج حسابات النادى بعد خروجه دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سى في بطولة الدوري الممتاز”.

طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

وطلب على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسؤولى القلعة الحمراء تأجيل جلسة تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهى بنهاية منافسات الموسم الحالي.

وعلمت فيتو أن معلول طلب من مسؤولى النادى الأهلى تأجيل جلسة تجديد عقده مع النادي إلى بعد الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الممكلة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد رفض عرض تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط.

وتمسك معلول بتجديد عقده لمدة موسمين أو السماح له بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

قلق في الأهلي بسبب محمد عبد المنعم

وتسيطر حالة من القلق على مسئولى النادى الأهلى بعد طلب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تأجيل جلسة تمديد وتجديد عقده مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى شهر يناير القادم بساحل العاج.

وكان محمد عبد المنعم قد طلب تأجيل جلسة تجديد وتمديد عقده مع الأهلى بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك تحسبا لوصول عروض احترافه له من إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى الذي يأمل في خوض تجربة احترافية في أحدها.

جدير بالذكر أن هناك أنباء إعلامية ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من إحدى أندية الدوري الألماني في ضم المدافع الدولي صاحب الـ 24 عام.