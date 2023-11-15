طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير فى أسعار السكر، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.



وتساءل عضو مجلس النواب عن التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية حول أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكمًا رئيسيًا في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب، وبالتالي تتأثر الأسعار وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم؟



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تصدير السكر

كما تساءل النائب محمود قاسم هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدي إلى انخفاض أسعاره ؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التى لايمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها مطالبًا من الدكتور على المصليحى التحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة



كما طالب النائب محمود قاسم من وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع أسعار السكر بتطبيق أشد العقوبات الرادعة عليها مؤكدًا أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها الى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فى أسعارها على مزاجهم الخاص.



تخزين السكر

وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد فى تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلًا: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ؟ ولماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة.