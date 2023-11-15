خالد أبو زيد ضيف "حدوتة مصرية" على الشرق الأوسط
برنامج حدوتة مصرية، يحل الدكتور خالد أبوزيد أستاذ الكيمياء الصيدلانية بجامعة عين شمس، ضيفا على حلقة غد الخميس من برنامج حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط.
ويتحدث خالد أبو زيد عن نشأته وجذوره ومشوار حياته ومسيرته العلمية، كما يتناول إمكانيات مصر في مجال صناعة الدواء والمشاكل والحلول.
برنامج حدوتة مصرية
تجدر الإشارة إلى أن "حدوتة مصرية" برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج، أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى.
والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع فى العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.
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