لويس تادروس أستاذ الكيمياء الحيوية ضيف "حدوتة مصرية" على إذاعة الشرق الأوسط

برنامج حدوتة مصرية، يحل الدكتور لويس تادرس أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة المنصورة، ضيفا على الإذاعي أحمد إبراهيم مقدم برنامج حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط في العاشرة من مساء الخميس المقبل.

ويتحدث لويس تادرس خلال اللقاء عن مشوار حياته ورحلة كفاحه ونجاحه وهمومه وأحلامه وأهمية القدوة في حياتنا ومشكلات وحلول التعليم والبحث العلمي في مصر.

ولويس تادرس من مواليد القاهرة عام 1942 حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة عين شمس عام 1968 وعين معيدا عام 1969 ثم مدرس مساعد وحصل على الدكتوراة فى الكيمياء الحيوية من جامعة بوخارست فى عام 1982.

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برنامج حدوتة مصرية

تجدر الإشارة إلى أن ‏"حدوتة مصرية" برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى.

والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع فى العاشرة مساءًا بإذاعة الشرق الأوسط، ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.